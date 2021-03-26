Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Американская актриса Джессика Уолтер, являющаяся лауреатом премии «Эмми», ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 26 марта сообщает ABC News со ссылкой на дочь актрисы — Брук Боуман.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину моей любимой мамы», — сказала Боуман.

При этом причины смерти актрисы не уточняются.

Отметим, в 1971 году Джессика Уолтер была номинирована на премию «Золотой глобус» за роль в фильме Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью», а в 1975 стала обладательницей «Эмми» за роль в сериале «Эми Прентисс». Также она играла в таких телесериалах, как «Теория Большого взрыва», «Задержка в развитии», «Джек и Джилл», «Закон и порядок» и др.