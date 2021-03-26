Саратов, , 12:50 — REGNUM Саратовский аэропорт «Гагарин» с 1 апреля готов к возобновлению международных рейсов. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Авиасообщение будет возобновлено с 1 апреля как из Саратова, так и из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

В саратовском аэропорту проводятся необходимые мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Пресс-служба рапортует о готовности возобновления международных авиаперевозок хоть сейчас.

ИА REGNUM напоминает, из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение из аэропорта «Гагарин» остановилось весной 2020 года.

Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, ранее приостановленное из-за пандемии COVID-19. Также с 1 апреля будет увеличено число регулярных авиарейсов с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Египтом, Кубой и ОАЭ.

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