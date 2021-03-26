Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь женщин в возрасте от 33 до 80 лет и 12 мужчин в возрасте от 51 года до 94 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 3 484 пациента с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 17 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса