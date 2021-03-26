Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Швеция отправила в Германию около полумиллиона тестов на коронавирус для проведения анализа. Критики отмечают, что степень готовности Швеции для борьбы с пандемии должна быть лучше, а мощности для обработки образцов должны находиться в пределах страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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По данным журналистов, менее чем за три месяца из пяти регионов Швеции в Германию было отправлено около полумиллиона тестов ПЦР для анализа в лаборатории Eurofin. Это соответствовало примерно одной пятой всех тестов, проведенных в Швеции за этот период.

«Мы получали сигналы от региональных властей и Агентства общественного здравоохранения Швеции о том, что необходимости раньше не было. Но в октябре, ноябре и декабре все лаборатории в Швеции работали на 100%», — отметил в интервью SVT генеральный директор Eurofins Хенрик Йонссон.