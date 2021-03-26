Пекин, , 12:50 — REGNUM Так называемый вакцинный национализм возник из-за стран, чьи запасы вакцин намного превышают потребности населения. Такое поведение ошибочно, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 26 марта на брифинге.

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О связанной с вакцинами «мировой войне нового типа» заявил ранее президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что отчасти она началась из-за стремлений «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».

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Позиция Китая, подчеркнула Хуа, предельно ясна: вакцины должны быть глобальным общественным благом. Пекин делает всё, чтобы поставить вакцины всем странам, помогать и поддерживать их в борьбе с пандемией коронавируса.

Китайский дипломат заявила также, что вне зависимости от страны происхождения вакцину следует считать хорошей, если доказана её эффективность и безопасность.

Возникновение «вакцинного национализма» — это ошибка. Международное сообщество сможет победить пандемию, если объединится и будет сотрудничать. Китай готов работать с другими странами, добавила она.