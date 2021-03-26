Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Американский автопроизводитель Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представит лимитированную дорожную версию 1400-сильного гиперкара 007 LeMans Racer под названием 007S. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Instagram.

Тираж модели составит 24 экземпляра. Авто является почти точной копией гоночного автомобиля SGC 007 LMH, который готовится к чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC) 2021 года.

Дорожно-легальная версия гиперкара 007S получит некоторые изменения, чтобы попасть под действие разрешения на передвижение по дорогам общего пользования. Пока не сообщается, что будет изменено в машине. Но точно известно, что трехместная компоновка останется. Производительность модели будет такой же, как и у гиперкара 007 LeMans Racer.

Также известно, что SCG 007S получит регулируемую подвеску, встроенные пневматические домкраты.

Стоимость одного дорожного гиперкара составит 2,3 млн долларов (около 175,35 млн рублей).

Ранее компания Scuderia Cameron Glickenhaus представила вездеход, изготовленный на основе спорткара 004 и внедорожника Boot.

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