Москва, , 12:42 — REGNUM В Москве среди пациентов, госпитализированных с COVID-19 возросла доля пожилых людей. Об этом 26 марта сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

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По её оценке, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в городе остается на высоком уровне. Причем большая часть госпитализированных приходится именно на пожилых жителей Москвы.

«По сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%», — уточнила вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 26 марта проходит единый день вакцинации от коронавируса. В рамках мероприятия при региональных МФЦ развернуты 25 мобильных пунктов, где жители могут сделать прививку от COVID-19.

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