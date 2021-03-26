Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 242 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 марта. Это на пять случаев больше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 47 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (91) и Белокалитвинском районе (11). В остальных территориях суточный прирост составил от одного семи человек. Менее четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 9,1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 79 628 случаев заражения коронавирусом.

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