Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Тем гражданам Швеции, которые хотят отказаться от вакцинирования против COVID-19 препаратом AstraZeneca, придется подождать, поскольку выбирать вакцину для своей иммунизации в настоящее время недопустимо. Об этом сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в эфире телеканала SVT.

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После информации о таких побочных симптомах, как возникновение тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, озадаченные пожилые граждане Швеции стали отказываться от вакцины и просить вместо этого выбрать другую.

«Это невозможно. Не все вакцины могут быть доступны одномоментно. Тогда, наверное, придется подождать. Мне трудно поверить, что мы сможем предложить возможность выбора до наступления поздней осени. Но если вы будете ждать, вы явно рискуете заразиться», — заявил Тегнелл 26 марта в эфире SVT.

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