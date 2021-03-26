Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca снова будет применяться в Швеции для вакцинации населения в возрасте 65 лет и старше. Однако для более молодых людей рекомендуется продолжительный перерыв. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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По данным Европейского агентства лекарственных средств и Государственного фармацевтического управления Швеции, о редких побочных эффектах в виде образования тромбов сообщалось только у людей моложе 65 лет.

По этой причине Агентство общественного здравоохранения Швеции 25 марта решило рекомендовать регионам продолжать использование вакцины AstraZeneca среди граждан 65 лет и старше, но не вакцинировать препаратом лиц моложе 65 лет.

«Вакцина очень полезна для пожилых людей, многие тяжело заболевают COVID-19 каждый день. В то же время мы не наблюдали риска возникновения этих редких и серьезных побочных эффектов у пожилых людей», — заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор ведомства Йохан Карлсон.