Нижний Новгород, , 12:37 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 марта выявили 1517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1534 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 571 309 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 326 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 198, в Саратовской области — 158, в Пермском крае — 120, в Башкирии — 110, в Пензенской области — 103, в Ульяновской области — 99, в Кировской области — 93, в Оренбургской области — 82, в Удмуртии — 80, в Чувашии — 48, в Татарии — 40, в Мордовии — 37, в Марий Эл — 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 105 987 случаев, в Самарской области — 54 736, в Саратовской области — 54 011, в Пермском крае — 50 653, в Ульяновской области — 50 321, в Пензенской области — 41 505, в Оренбургской области — 39 600, в Кировской области — 39 294, в Башкирии — 31 817, в Удмуртии — 30 264, в Чувашии — 22 572, в Татарии — 19 235, в Мордовии — 18 868, в Марий Эл — 12 435.

Полностью выздоровели 520 163 жителя округа, за последние сутки выписаны 1780 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 130 человек, за минувшие сутки скончались 65 жителей Поволжья. Накануне также умерли 65 жителей округа.

По-прежнему более чем в два раза отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 26 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 371 человек, в течение последних суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 748 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, три человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 501 859 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 9167 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 4 120 161 житель России, за сутки выписаны 10 880 человек. 97 017 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 405 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борется с инфекцией 284 681 человек.