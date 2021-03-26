Томск, , 12:36 — REGNUM Ещё пять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в региональном оперштабе.

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Три человека входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области умерли 349 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в регионе выявлено 31 253 носителя коронавируса, выздоровели 30 114 человек.

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