Стокгольм, , 06:09 — REGNUM Внутренние раздоры среди «либералов» были ожесточенными с тех пор, как разделенное по вопросу формирования правительства правление партии решило стать частью правого правительства Швеции после выборов 2022 года, хотя такое правительство должно сотрудничать со «Шведскими демократами». Ситуация описывается как напряженная. Однако в интервью телеканалу SVT лидер партии Нямко Сабуни еще раз подтвердила свое намерение войти в состав коалиционного правительства во главе с «умеренными».

«Это был долгий процесс, было много интересных дискуссий, но теперь у нас есть предложение о том, как добить формирования правого правительства», — заявила лидер партии Сабуни 26 марта в утреннем эфире SVT.

На вопрос, насколько зависимым от «Шведских демократов» готова стать Сабуни и ее партия, она ответила:

«Я не думаю, что кто-то может с точностью утверждать, как будет выглядеть состав правительства или насколько оно будет зависеть от других членов Риксдага. Но мы идем на выборы как независимая либеральная партия. И мы считаем, что наша политика лучше всего реализуется в рамках сотрудничества с правыми силами», — отметила политик.

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