Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Неприятный запах воды и различные примеси в ней губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал управленческим просчётом.

«Это управленческий просчёт при том, что в некоторой степени им винить некого. Потому что традиционно эта проблема [цветение воды в реке Дон] возникала в середине марта, а тут вдруг в начале марта. Но уже в конце прошлого года установка с угольными фильтрами была смонтирована. И здесь нужно было просто внимательно следить каждодневно за ситуацией», — отметил в телеэфире глава региона.

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По словам Голубева, в первой декаде марта система дополнительной очистки воды начала работать, были проведены тестовые испытания, ситуация начала выправляться. В настоящее время продолжает работу комиссия, которая оценит качество воды вместе с Роспотребнадзором и будет искать решения по той или иной проблеме.

«И поэтому как раз на тон, который был взят сотрудниками водоканала, им было указано, что так разговаривать с людьми не стоит, а просто нужно попытаться объяснить ситуацию, но главное вовремя принять меры, чтобы не допустить запахов. <…> Чистую воду ничем не заменишь», — сказал губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что сотрудники АО «Ростовводоканал» дерзко ответили жителям Ростовской области, жалующимся на качество воды. В частности, людям рекомендовали сменить место жительства. Была даже предпринята попытка сравнить водопроводную воду с минеральной водой.

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