Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Зак Снайдер дал комментарий по поводу флешмоба поклонников, которые стали размещать в соцсетях публикации с хештегом #ReleaseTheSnyderCut. Об этом 26 марта сообщает портал Comicbook.

«Я могу надеяться (на выход продолжения кинокомикса «Лига справедливости» — ИА REGNUM)», — сказал Снайдер в интервью журналисту Кайлу Макмахону, когда тот спросил о будущем созданной режиссёром вселенной

При этом кинематографист отметил, что не имеет отношения к происходящему в сети, поскольку идея выпуска новых кинокомиксов принадлежит не ему.

Ранее кинокомпания Warner Bros. сообщила, что «Лига справедливости» Зака Снайдера разворачивается в собственной «микровселенной». Стоит отметить, что пользователи Twitter разместили в соцсети уже более 1 млн публикаций с хештегом #ReleaseTheSnyderCut.

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