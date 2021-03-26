Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии после вмешательства прокуратуры республики в доход государства обращено имущество на 7,2 млн рублей. Речь идёт о приобретении квартиры бывшим депутатом городского собрания Чебоксар «на неподтвержденные доходы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

В надзорном ведомстве отмечают, что проверка проводилась по делу бывшего директора Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, который также являлся депутатом городского собрания Чебоксар.

«Установлено, что в 2017 году он приобрёл квартиру в Чебоксарах стоимостью 7,2 млн рублей. Для сокрытия источников доходов, на которые была совершена сделка, квартира оформлена на близкую родственницу его супруги, являющуюся пенсионеркой, не имеющей доходов для приобретения указанного жилья», — говорится в сообщении.

В прокуратуре установили, что стоимость квартиры значительно превышала доход бывшего парламентария и его супруги.

Ведомство вышло в суд с иском в интересах России об обращении квартиры в доход государства, который был удовлетворён. Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, что в настоящее время продолжается судебное разбирательство по уголовному дело в отношении экс-депутата и бывшего директора строительного техникума. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Чувашии утверждено обвинительное заключение: следствие установило шесть эпизодов получения взятки, 18 эпизодов служебного подлога, пять фактов присвоения (или растраты), а также легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества.

В частности, следствие полагает, что обвиняемый с 2013 года по 2019 год, работая директором образовательного учреждения, для проведения ремонта привлекал подрядчиков из числа доверенных лиц, обеспечивая им победу в конкурсах.

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