Стокгольм, , 12:37 — REGNUM 28 марта исполнительный совет «Либералов» соберется, чтобы принять чрезвычайно важное решение по вопросу будущей коалиции с «Умеренными» ради формирования правительства Швеции и возможному сотрудничеству со «Шведскими демократами». Однако партия разделена, и некоторые ее члены выступают против линии партийного руководства. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Прошло почти три недели с тех пор, как правление партии «Либералов» решило, что оно намерено войти в состав правого правительства Швеции после выборов в Риксдаг 2022 года. Проблема заключается в потенциальном сотрудничестве со «Шведскими демократами» по принятию бюджета и, как минимум, молчаливого согласия или прямой поддержки в ходе голосования по формированию кабинета.

28 марта 65 представителей исполнительного совета «Либералов» примут решение по этому вопросу. Ситуация внутри партии описывается как напряженная.

«Голоса разделились поровну. Это будет очень захватывающе, вплоть до финишной прямой», — заявила в интервью SVT член исполнительного комитета Стокгольмского региона Анна Старбринк.