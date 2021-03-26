Киев, , 12:43 — REGNUM Служба безопасности Украины обнародовала недостоверную и дискредитирующую информацию о якобы противоправной деятельности общественной организации «Украинский выбор», ее руководства и участников, а обыск в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) 25 марта провели только на основании того, что адрес регистрации общественной организации формально совпадает с адресом регистрации политсилы.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы ОО «Украинский выбор — Право народа», народного депутата Украины фракции ОПЗЖ Василия Нимченко, обнародованном 26 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий подчеркнул, что незаконные действия представителей правоохранительных органов и надуманные обвинения в адрес «Украинского выбора» и его руководства являются продолжением политического давления власти на оппозицию. Сама организация, ее участники, подчеркнул он, последовательно осуществляют свою деятельность в рамках правового поля, исходя из уставных положений, соблюдая конституцию и законы Украины, отстаивают суверенитет Украины, «в том числе ее неотъемлемой составляющей — автономной республики Крым».

Он напомнил, что СБУ заявила о якобы «имитировании» и фальсификации «Украинским выбором» закрытия обособленных подразделений общественной организации в Крыму весной 2014 года, подчеркнув, что это утверждение «не соответствуют действительности и опровергаются прилагающимися документами».

«С началом крымских событий часть обособленных подразделений организации в Крыму потеряла связь с «Украинским выбором» и соответствующие меры реагирования были приняты руководящими органами организации. 24 марта 2014 года в адрес ОО «Украинский выбор» поступило письмо от «Общественного движения «Украинский выбор» — За родной Крым», в котором говорилось о прекращении деятельности территориального совета общественного движения в Крыму. После чего на заседании исполнительного комитета организации было принято решение о ликвидации 210 обособленных подразделений на территории Крыма. Основанием для принятия такого решения стала ситуация, сложившаяся на полуострове, когда обособленные подразделения организации прекратили организационно-правовую связь с «Украинским выбором», некоторые из них вошли в состав других общественных организаций и осуществляли деятельность вопреки уставу организации и законодательству Украины», — заявил Нимченко, добавив, что сообщение о ликвидации соответствующих подразделений было своевременно направлено в Печерское районное управление юстиции в г. Киеве с прилагающимися документами.

Также он уточнил, что министерству юстиции Украины было известно о ликвидации подразделений в Крыму, и подтверждением этому является письмо, где говорится, что указанная информация была направлена в государственную регистрационную службу Украины. Далее депутат прокомментировал заявление СБУ о том, что такое «имитирование» было нужно «Украинскому выбору», чтобы создать видимость непричастности руководства общественной организации к противоправной деятельности ее ячеек на территории Крыма.

«Подобные обвинения находятся не только за пределами правового поля, но и за пределами здравого смысла и содержат признаки фальсификации доказательной базы в уголовном производстве. Ни одна норма законодательства Украины не обязывает общественную организацию ликвидировать свои обособленные подразделения в Крыму», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Служба безопасности Украины провела обыски в офисах всеукраинского общественного движения «Украинский выбор-Право народа», которые находятся там где, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ходатайство согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова, подписал его замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, силовики пытаются привязать действия организации к событиям в Крыму весной 2014 года.