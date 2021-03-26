Сыктывкар, , 12:31 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались два ковид-пациента. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 795 человек.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском правительстве, за сутки инфекцию выявили еще у 64 человек. Наибольший прирост за сутки в Воркуте — 17 и Сыктывкаре — 16. Под медицинским наблюдением находятся 1583 человека.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 41 287 жителей Коми, 40 121 из них уже выздоровел.