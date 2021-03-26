Прага, , 12:31 — REGNUM За минувший год появилось больше знаний о COVID-19, однако даже специалисты все еще очень многого о нем не знают, сообщил советник президента Чехии по вопросам здравоохранения Роман Примула.

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«Это не только проблема пневмонии, клиническая картина гораздо разнообразнее, и нарушения свертываемости крови также играют в ней важную роль», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, существует постковидный синдром, который может мучить людей долгое время после перенесенной болезни. Также выяснилось и то, что некоторые люди могут заразиться коронавирусом повторно. Говоря о возможном происхождении вируса, Примула отметил, что об этом до сих пор идут весьма оживленные дебаты.

Что касается ситуации с COVID-19 в Чехии, то, отметил Примула, после весьма успешного преодоления первой волны в чешском обществе возобладали настроения в пользу ослабления противоэпидемических мер, возникла недооценка клинического течения заболевания.

«В результате это проявилось в виде огромного роста числа больных и госпитализированных, перегрузки больниц, большого количества смертельных исходов», — подчеркнул эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по безопасности пищевых продуктов из ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что учёные выдвинули четыре основные гипотезы о том, как вирус мог быть занесен в человеческую популяцию.

Первая — прямое распространение зоонозов, то есть прямая передача коронавируса от какого-то животного человеку.

Вторая гипотеза заключается в том, что вирус передался через промежуточный вид животного, потенциально более близкого к человеку, где вирус потенциально может адаптироваться, а затем распространиться и перейти к людям.

Третья гипотеза призвана раскрыть пищевую цепь, через которую передавался вирус. В частности, речь может идти о замороженных продуктах, которые выступили в качестве поверхности для передачи вируса населению.

Четвёртая гипотеза описывает неизвестный инцидент, связанный с работой лаборатории, то есть речь идёт о лабораторном происхождении коронавируса.