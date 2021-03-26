Москва, , 12:34 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 марта примет участие в специальной сессии «Россия на Ближнем Востоке» в рамках Ближневосточной конференции, которую вместе с Институтом востоковедения РАН организует дискуссионный клуб «Валдай». Об этом 26 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глава российского внешнеполитического ведомства изложит принципиальные подходы отечественной дипломатии по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании», — сказала официальный представитель российского МИД.

Кроме того, она добавила, что глава МИД России во время своего выступления также подтвердит необходимость разрешения имеющихся в регионе конфликтов политическим путем, неукоснительного соблюдения норм международного права, уважения принципов суверенитета и независимости, а также территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела.

Отметим, Ближневосточная конференция состоится в период с 30 по 31 марта на новой московской площадке клуба «Валдай».