Нур-Султан, , 12:30 — REGNUM Сообщение о смерти врача-гинеколога в Илийском районе Алма-Атинской области Казахстана из-за вакцины «Спутник V» не соответствует действительности. Об этом сообщили на сайте stopfake. kz со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что 5 марта в селе Косозен Илийского района заболела акушер 1965 года рождения. Позднее медику диагностировали левостороннюю пневмонию. Женщина скончалась 23 марта.

Ей поставили посмертный диагноз «сердечно-сосудистая недостаточность» и «неидентифицированная пневмония». В Илийской районной больнице сообщили, что женщина не получала вакцину, так как у неё были противопоказания.

Ранее в Facebook появилась публикация, автор которой заявил, что медработник скончалась после получения вакцины против коронавируса. В настоящее время в республике используют российскую вакцину «Спутник V», произведенную в Караганде.