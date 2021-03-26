Москва, , 12:29 — REGNUM Несмотря на протесты Украины, было бы правильно организовать проведение единого дня голосования на территории Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается ДНР и ЛНР, то число избирателей здесь такое, что мне кажется, что было бы правильно, несмотря на всякого рода по этому поводу протесты, которые неизбежно последуют, всё-таки предусмотреть выездные группы для проведения голосования на территории ДНР и ЛНР. То есть и в Донецке, и в Луганске открыть временные избирательные участки, так же, как, мне кажется, следует сделать в Тирасполе, чтобы люди могли голосовать», — заявил Затулин.

Парламентарий предлагает «перестать реагировать по этому поводу на гневные протесты Украины».

«Она уже продемонстрировала за семь лет, как она относится к людям на Донбассе, — если бы она относилась по-другому, они не стремились бы стать гражданами РФ», — подчеркнул Затулин.

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По его словам, около 600 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили гражданство РФ.

«Такой массив сограждан должен получить возможность, как и все граждане РФ, голосовать на общероссийских выборах в Госдуму», — уверен первый зампред комитета Госдумы.

Затулин также указал на ряд вариантов участия граждан РФ, проживающих в Донбассе, в голосовании.

«Вариант, на мой взгляд, некомфортный для людей — это организация в день голосования выезда граждан РФ на территорию РФ в специально развернутые для этого пункты для голосования на территории Ростовской и Белгородской областей. На мой взгляд, это ущербный вариант, потому что организовать такой поток голосующих, дать возможность всем, кто сегодня стал гражданами РФ и живет на территории ДНР и ЛНР, вывезя их и потом обратно возвратив на эту территорию, довольно сложно, к тому же не исключены в этот момент самые разные провокации, и я думаю, что они обязательно последуют со стороны Украины», — заявил депутат.

Еще один вариант, рассуждает парламентарий, — электронное голосование.

«То есть дистанционное голосование, как мы знаем, в целом ряде субъектов РФ допускается в течение нескольких дней, а после этого — проведение дня очного голосования. То есть очное голосование не отменяется, оно только дополняется заочным голосованием. Тут тоже есть существенные проблемы. Надо решить вопрос о том, к каким округам будут приписаны граждане ДНР и ЛНР», — указал Затулин.

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