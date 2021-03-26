Сеул, , 12:32 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл перестановки в правительстве, сменив восемь должностных лиц. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, первым заместителем министра науки и информационно-коммуникационных технологий назначен директор департамента исследований и разработок Ён Хон Тхэк. Вторым заместителем назначен помощник президента по вопросам информационных технологий Чо Гён Сик.

Вторым замминистром министра земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи назначен член Комиссии по вопросам городского транспорта Хван Сон Гю, заместителем министра объединения — глава департамента при министерстве объединения Чхве Ён Чжун.

Между тем, глава департамента налогов и сборов при министерстве стратегии и финансов Им Чжэ Хён назначен начальником Таможенной службы, глава департамента оборонной политики при министерстве обороны Чон Сок Хван — главой Военного управления трудовых ресурсов, замначальника Лесной службы Чхве Бён Ам — главой Лесной службы, замглавы министерства управления персоналом Ким У Хо — главой министерства.