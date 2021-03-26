Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Самыми обсуждаемыми темами предпоследней недели марта в Ленинградской области стали новости об угрозе лишиться квартир тем, кто приобрел их по низкой стоимости у застройщика-банкрота во Всеволожском районе, а также присвоение городу Гатчина официального статуса столицы Ленинградской области.

Приоратский дворец в Гатчине Lenobl.ru

Купили у банкрота

Покупая квартиры в 2019 году в ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино, будущие новоселы и не подозревали, что совсем скоро их радости придет конец. Оказалось, часть собственников огромного комплекса приобретали свое недвижимое имущество у недобросовестного застройщика уже после того, как он был признан судом банкротом, что является нарушением. И теперь такие сделки могут быть признаны недействительными.

Таким образом, 40 покупателей квартир жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино, построенного компанией «Унисто Петросталь», могут вообще остаться без жилья. Соответствующие иски были зарегистрированы на сайте Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от конкурсного управляющего Ирины Ларичевой.

Об исках владельцы оспариваемой недвижимости узнали случайно. Получая посылки в единственном на всю округу отделении почты, они получили и заказные письма от суда.

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В сети по этому поводу разгорелись нешуточные дискуссии, кто-то из пользователей обвинил самих собственников квартир в незнании простых правил покупки квартиры, а кто-то начал советовать не покупать кварты в Ленобласти из-за большого количества застройщиков-банкротов.

«Уж сколько раз твердили миру — сначала товар, потом деньги, но здравый смысл бессилен перед халявой!» — написал пользователь Алексей И.

«Пусть скажут спасибо, что на них ещё кредиты с ипотекой не повесили», — вторит Александр С.

Столица Гатчина

Второй одной громкой новостью недели стало объявление Гатчины столицей Ленинградской области. Процесс обретения Гатчиной нового статуса растянется на несколько лет — органы власти региона не сразу переедут на новое место.

Стоит отметить, что принятый законопроект устанавливает, что местом размещения органов государственной власти Ленинградской области являются одновременно город Гатчина Ленинградской области и город Санкт-Петербург, где пока заседает и Законодательное собрание, и правительство Ленобласти.

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В соцсетях новость не осталась без внимания пользователей. Часть из них высказали надежду, что жители региона теперь будут ездить на работу не в соседний Петербург, а в свою столицу.

«Отлично, теперь Кудрово и Мурино будут в Гатчину на работу ездить, а Петербург оставят в покое», — отметила Светлана Д., на что получила шквал критики от других пользователей.

Многие комментаторы отметили, что в случае необходимости обращения в госорганы Ленобласти жителям удаленных населенных пунктов региона теперь придется сильно потратиться на дорогу.

«Гатчинская губерния. Звучит вполне современно. Хотя Кронштадт или Выборг представляется интереснее. Но и Лодейное Поле тоже красиво. Или Подпорожье», — отметил Владимир П.