Москва, , 12:28 — REGNUM Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» разработал цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7, сообщил 26 марта вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что данная разработка является первой в России, она позволяет оказать услугу по проверке готовности предприятия к работе на внешних рынках.

Сейчас для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявку на сайте «Моспрома». В дальнейшем, как ожидается, она будет доступна сразу в личном кабинете.

«Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,86 млрд долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее», — сказал Ефимов.

Отмечается, что на первом этапе оценивается общая готовность компании к работе на внешнем рынке, на втором — готовность выхода продукта на конкретный рынок. Оценка даётся исходя из семи параметров.