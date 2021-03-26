Ярославль, 26 марта, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В двух районах Ярославля, а также на части территорий области введены ограничительные меры в связи с обнаруженной ранее африканской чумой свиней. Об этом сообщает правительство региона.

Правительство Ярославской области

Напомним, что 24 марта ИА REGNUM сообщало о том, что очаг заражения обнаружен в исправительной колонии №8 города Ярославля.

25 марта вышел указ губернатора о проведении ограничительных мероприятий. Кроме того, что на территории колонии будет организован КПП, оборудованный дезбарьером и камерой для обработки одежды, определена «жёлтая» зона — в ней наиболее велика угроза распространения чумы.

Под карантин попали часть территории Дзержинского района Ярославля, часть территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района, часть территории Некрасовского сельского поселения Ярославского района.

Остальные районы Ярославля, исключая Фрунзенский, находятся под наблюдением. На территории «желтой» зоны запрещены любые виды охоты. В зоне наблюдения — охота на дикого кабана. Также в угрожаемой зоны распространения разрешена продажа свинины только промышленного производства.