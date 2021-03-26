Москва, , 12:29 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан заявил, что он на данный момент не намерен покидать столицу РФ. Он рассказал об этом 26 марта журналистам.

«У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время», — сказал он в ответ на вопрос о том, собирается ли он выехать для получения консультаций в Вашингтон.

Также Салливан добавил, что он приветствует любые контакты с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым и российским дипломатическим ведомством.

«Конечно же, я всегда буду приветствовать любые встречи с моим коллегой послом Антоновым и мои контакты с министерством иностранных дел», — отметил американский посол в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что наличие у России и США общих интересов не помешает Вашингтону противостоять «агрессивным действиям» Москвы.