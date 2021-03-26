Москва, , 12:36 — REGNUM Украинские санкции против ряда российских компаний и СМИ противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 26 марта на брифинге.

Она отметила, что рестрикции предполагают блокировку активов, пользователи не смогут получать телекоммуникационные услуги, входить в интернет. Такие шаги Киева идут вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений и не соответствуют духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«У меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии в стране», — заявила Захарова.

Так Киев, по её словам, продолжает линию на установление цензуры, зачистку от неугодных медиа, дискриминацию руcскоязычных граждан и устрашение инакомыслящих.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении трёхлетних санкций против ряда российских компаний и СМИ.

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