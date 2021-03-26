Москва, 26 марта, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Выделить отдельный экстерриториальный округ для голосования на российских выборах граждан РФ, проживающих за рубежом, предложил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин «Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

«Я думаю, что в оставшееся до выборов время вряд ли возможно ставить вопрос о выделении экстерриториального округа для граждан РФ, живущих за рубежом, для этого потребовалось бы сейчас менять всю сетку округов внутри России. Но то, что нужно внести большую ясность и пересмотреть привязку к отдельным одномандатным округам, более логичную, чем та которая существует сегодня, — об этом я поставил вопрос», — заявил Затулин, отметив, что соответствующее предложение было им направлено в Администрацию президента РФ.

По его мнению, нужно вместе с ЦИК заново решить вопрос о нарезке одномандатных округов с учетом увеличения числа граждан РФ на территории Донбасса.

«Это касается и граждан РФ, проживающих в ЛНР и ДНР. Если считать — 600 тыс. граждан, то это по масштабам средний одномандатный округ РФ. Но если мы его выделяем, то это приведет, безусловно, к обострению отношений с Украиной, но это не самое страшное, наверное, в условиях и так напряженных отношений с Украиной, но в любом случае это должно привести к перераспределению округов внутри России», — рассуждает депутат.

Он напомнил, что в 1990-х годах предлагал создать один экстерриториальный избирательный округ для граждан РФ, живущих за рубежом, чтобы они все голосовали и выбирали себе депутата Госдумы.

«Тогда, в 1994—1995 годы, по этому пути не пошли, и позже сама возможность выделения такого округа пропадала, мы некоторое время выбирали не по смешанной, мажоритарно-пропорциональной, а только по пропорциональной системе, то есть округа были в принципе отменены. Сейчас они восстановлены. И мне кажется, что это был бы повод для того, чтобы заново обсудить этот вопрос. Тем более что в новом варианте Конституции провозгласили необходимость работы с нашими соотечественниками во всем мире, это стало теперь конституционной нормой», — привел аргументы Затулин.

При этом он обратил внимание на то, что отказ от экстерриториального округа в 90-х годах был обусловлен в том числе низким уровнем голосования граждан РФ, проживающих за рубежом.

«И в то же время (решение принималось — ред.), чтобы, учитывая низкий уровень голосования, затруднения для голосования за рубежом, в каждом округе было бы небольшое количество граждан РФ за рубежом, чтобы их большой удельный вес в составе общего числа избирателей в одномандатном округе не приводил к срыву явки на выборах как таковых», — сказал депутат.

С этим связана логика «раздробления» голосов граждан, проживающих за рубежом, и приписка к разным округам, например, когда граждане РФ, проживающие в Латвии, выбирают депутата Госдумы от Сахалина. Всего голоса граждан РФ, проживающих за границей, делятся по 70 избирательным округам.

«Но логики в этом политической на самом деле никакой нет, есть техническая, но нет политической», — подчеркнул Затулин.