Уфа, , 12:26 — REGNUM 110 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 31 817 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 26 640 человек, в том числе 218 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах в Башкирии лечатся 282 пациента с COVID-19, а 4550 человек получают лечение на дому. За минувшие 24 часа в республике была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, всего же в регионе скончались 345 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 марта в Башкирии за сутки выявили 109 случаев заражения коронавирусом.