Париж, , 12:22 — REGNUM Положение дел в области борьбы с COVID-19 в России и Китае гораздо лучше, чем в ЕС, и уводить внимание от этого факта разговорами о «стратегии свободного мира» — значит заниматься безответственной болтовнёй, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 марта, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

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Как сообщалось ранее, Макрон заявил о «мировой войне нового типа», в ходе которой Россия и Китай, по его мнению, пытаются через поставки вакцин от коронавируса увеличить свое влияние.

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« Сравнение конкуренции вакцин от новой коронавирусной инфекции с «мировой войной нового типа» рассматриваю как признак политического помешательства Эммануэля Макрона. К сожалению, он такой в современной Европе не один.

Можно и нужно добиваться независимости в фармацевтической сфере, и Россия тоже с полным основанием идёт по этому пути, но использовать в этом контексте аргумент противодействия не просто влиянию со стороны России и Китая, но дестабилизации (именно это слово стоит на первом месте в заявлении президента Франции) — это уже паранойя.

Другое возможное объяснение ещё более мрачно: невольно задумываешься над тем, почему Макрон и ему подобные хотят колоть европейцев только своей вакциной. Это как если бы у нас правительство вдруг заявило, что теперь все мы будем лечить головную боль только отечественными лекарствами, потому что французские аналоги поставляются нам, чтобы дестабилизировать Россию.