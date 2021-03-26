Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Американская компания Ford в Европе планирует снять с производства модели Mondeo в марте 2022 года. Об этом сообщается на сайте Automotive News со ссылкой на представителя автопроизводителя.

Отмечается, что преемника у модели не будет. За всё время продаж Ford Mondeo приобрели почти 5 млн человек. Однако в последнее время популярность Mondeo стала падать. Так, в Европе с 2000 года продажи этого авто сократились примерно на 80%, что, вероятно, связано с растущей популярностью кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV).

Автопроизводитель учёл эту тенденцию. На сегодняшний день на сегмент SUV приходится до 40% продаж машин компании.

Ранее компания Ford приступила к дорожным тестам прототипа полноразмерного пикапа F-150 с двумя электрическими моторами. Ожидается, что запас хода электрокара при полностью заряженной батареи составляет 482,8 км.

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