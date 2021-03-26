Саратов, , 12:23 — REGNUM В Саратовской области за минувший день скончались шесть пациентов с коронавирусом. Неутешительная аналогичная статистика регистрируется третьи сутки. Всего от последствий заражения коронавирусом скончались, по информации на 26 марта, 787 человек.

По данным облминздрава, жертвами заболевания накануне стали пять мужчин и одна женщина в возрасте от 50 до 66 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 26 марта, достигло 54 011 человек, за сутки подтверждены 158 новых заражений. Накануне заболел 161 человек. Выздоровели с начала пандемии 48 661 пациент, или 90,1%, за сутки — 139 человек.

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