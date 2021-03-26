Москва, , 12:20 — REGNUM В Госдуме фиксируют огромный разрыв между данными ООН и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о количестве граждан РФ, проживающих за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

«По данным на 2016 год ЦИК, за рубежом находилось 1,9 млн граждан РФ. При этом в январе 2021 года департамент ООН по социальному развитию опубликовал доклад о мигрантах, о диаспорах, их которого следует, что Россия вышла на третье место по числу своих граждан, проживающих за рубежом — 11 млн человек. Тут кричащее расхождение между данными ООН 2021 года и данными ЦИК 2016 года. За время, прошедшее с 2016 по 2021 такое количество граждан выехать из России не могло и не выехало, то есть на самом деле наши данные судя по всему изначально неполные», — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

Он также обратил внимание на то, что голосование граждан РФ за рубежом организуется, как правило, по договоренности с властями пребывания на территории посольств и консульств РФ.

«Но тут есть существенные проблемы. В частности, число голосующих в результате достаточно небольшое, далеко не все состоят на консульском учете за рубежом, и физически возможность голосовать на территории какой-нибудь большой страны в редких пунктах, таких как посольства и консульства, не у всех возникает в день голосования», — сказал парламентарий.

То есть число голосующих за пределами РФ очень низкое, констатировал Затулин.

В России в сентябре пройдут выборы в Госдуму. Участвовать в голосовании хотят и граждане РФ, проживающие в Донбассе. ЦИК 17 марта в своем телеграм-канале дал разъяснения по голосованию граждан РФ, проживающих за рубежом. Так, на территории России граждане, не имеющие регистрации в РФ, могут проголосовать, прикрепившись к избирательному участку через технологию «Мобильный избиратель». Они также вправе прикрепиться к «специальному» участку, определенному для голосования таких лиц. А за пределами страны граждане РФ могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ, информация о таких участках за рубежом есть на сайте Центральной избирательной комиссии. Участки для предстоящих выборов в Госдуму будут организованы после старта кампании, то есть в июне.

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