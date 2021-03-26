Москва, , 12:20 — REGNUM Власти Индии приняли решение о продлении запрета на международное авиасообщение до 30 апреля 2021 года. Таким образом, популярный у российских туристов штат Гоа теряет курортный сезон, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры объясняют это несколькими причинами. Во-первых Индия до сих пор не выдает туристические визы. Во-вторых, комфортно можно отдохнуть в этой стране до средины мая, затем наступает жара и сезон дождей. Поэтому вряд ли российские туристы захотят отдыхать в Индии летом.

Уточняется, что международные регулярные полеты могут быть разрешены в зависимости от конкретного случая. С февраля в Дели летает «Аэрофлот», но на рейсы допускаются только граждане Индии и лица с видом на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила авиасообщение с Индией с 27 января 2021 года. В свою очередь власти Индии на ответный шаг пока не пошли.

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