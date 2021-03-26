Саранск, , 12:20 — REGNUM В Мордовии планируется госпитализировать всех жителей республики старше 65 лет с диагнозом COVID-19. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По словам врио главы республики Артема Здунова, среди заболевших по-прежнему больше всего пожилых людей. И самое главное, что болезнь у них протекает тяжело и развивается стремительно.

Госпитализация будет предлагаться всем, вне зависимости от состояния больного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии возобновляют работу детские игровые комнаты в торговых и культурно-досуговых центрах. Соответствующее решение было принято оперативным штабом республики. Кроме того, работа учреждений общепита продлевается до 24:00 мск. Однако по-прежнему сохраняется запрет на проведение свадеб, юбилеев и других аналогичных мероприятий в ресторанах, кафе и столовых.

Читайте также: В Мордовии снимают ряд антиковидных ограничений