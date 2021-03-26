Томск, , 12:19 — REGNUM По состоянию на 26 марта в Томской области подтверждено 31 253 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 29 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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За сутки в Томской области выздоровели 46 человек. За всё время коронавирус победили 30 114 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Томской области коронавирус был выявлен у 31 человека, выздоровели 37 человек.

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