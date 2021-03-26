Абдулино, Оренбургская область, , 12:18 — REGNUM В Оренбургской области полиция поощрила двух школьников, которые нашли на улице кошелек со 100 тыс. рублями и отнесли в ОВД, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ученикам третьего и восьмого классов за проявленную смелость и активную жизненную позицию вручили благодарственные письма. Награждение ребят состоялось в здании администрации Абдулинского городского округа.

Напомним, двое школьников из Абдулино нашли на улице кошелек. В нем оказалось 100 тыс. рублей. Мальчики отнесли находку в полицию. Как оказалось, ранее в полицию с заявлением о пропаже обращалась женщина. Она потеряла кошелек, когда выходила из такси. Деньги вернули хозяйке в целости и сохранности.

Стоит отметить, новость вызвала положительные эмоции у пользователей соцсетей. Некоторые комментаторы выразили мнение, что женщина могла бы и поощрить ребят хотя бы 500 рублями каждого.

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