Екатеринбург, 26 марта, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге удалось найти барельеф с изображением советского вождя Иосифа Сталина. Об этом сообщил в соцсетях историк, искусствовед Евгений Фатеев.

Евгений Фатеев Барельеф Сталина

Барельеф считался утерянным. Ранее он украшал Окружной дом офицеров в Екатеринбурге. После объявленной Никитой Хрущёвым десталинизации барельеф занавесили, а в смутные 90-е годы демонтировали.

«Мирно хранился в подвале, в каком-то ящике», — написал Фатеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кусе (Челябинская область) восстановили памятник Сталину. Работы по возвращению монумента организовало движение «Суть времени».