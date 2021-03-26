Киев, 26 марта 2021, 12:24 — REGNUM Троим участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
В сообщении отмечается, что в 2014 году подозреваемые якобы присоединились к отрядам самообороны Севастополя.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума о самоопределении полуострова. Поводом для его проведения стал госпереворот в Киеве. Новые власти Украины не признали итоги референдума.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прошли обыски.
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В ОПЗЖ назвали происходящее политическими репрессиями и борьбой с инакомыслием.
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