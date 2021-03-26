Тбилиси, , 12:21 — REGNUM Члены ряда общественных движений и партии «Гирчи — больше свободы» объявили о проведении 3 апреля в Грузии протестной акции против комендантского часа. Об этом сообщается на созданной для мероприятия странице в соцсети Facebook.

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Организаторы заявляют, что данная мера якобы не помогает бороться с пандемией, но создаёт ряд проблем для населения.

«Нескончаемый комендантский час ухудшает наше психическое здоровье. Ограничения передвижения разрушают нашу экономику. Самозанятые лишились средств к существованию для себя и своих семей. Из-за комендантского часа общественный транспорт перегружен, и люди в нём подвергаются риску заболеть», — говорится в описании акции.

Также организаторы заявляют, что руководство Грузии якобы использует комендантский час в качестве «политического инструмента».

Сообщается, что протестующих будут собирать в разных районах Тбилиси, после чего они маршем направятся к парламенту, где в нарушении комендантского часа проведут всю ночь.

Напомним, комендантский час в Грузии введен с ноября 2020 года. Он длится с 21:00 до 05:00. За его нарушение предусмотрен штраф в размере 2000 лари (около $600).

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