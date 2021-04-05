Все новости о борьбе с распространением COVID-19 и вакцинации от коронавируса в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Всего в России с начала пандемии выявлено 4,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2, 97 017 человек умерли.

По всей стране идет активная вакцинация. По данным на 22 марта, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 10,6 млн человек (7,2%). Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить около 70% населения (102 млн). В среднем в России ежедневно прививается около 100 тысяч. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, при сохранении нынешних темпов, потребуется более двух лет.

25 марта в стране выявили 9167 случаев заражения коронавирусом (месяц назад — 11 198). Выздоровели 10 880 человек. Зафиксировано 405 летальных исходов. По числу новых случаев заражений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области.

В России продолжается борьба с пандемией коронавируса. С 22 марта 2021 года число новых случаев заражений COVID стабилизировалось.

По состоянию на 26 марта в Томской области подтверждено 31 253 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 29 носителей SARS-CoV-2.

Подробности в материале: Всех пожилых жителей Мордовии с ковидом будут госпитализировать

По словам врио главы республики Артема Здунова , среди заболевших по-прежнему больше всего пожилых людей. И самое главное, что болезнь у них протекает тяжело и развивается стремительно.

В Мордовии планируется госпитализировать всех жителей республики старше 65 лет с диагнозом COVID-19.

Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 110 новых носителей коронавируса

Сообщается, что всего в республике было выявлено 31 817 случаев заражения коронавирусом.

110 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Подробности в материале: В Коми жертвами COVID-19 стали 795 человек

За последние сутки в Коми скончались два ковид-пациента. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 795 человек.

Читайте подробнее: В Томской области скончались уже 349 пациентов с коронавирусом

Ещё пять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом сообщили 26 марта в региональном оперштабе.

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 571 309 случаев.

В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 марта выявили 1517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1534 новых носителя коронавируса.

В Ростовской области за последние сутки выявили 242 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 марта. Это на пять случаев больше, чем днём ранее.

По её оценке, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в городе остается на высоком уровне. Причем большая часть госпитализированных приходится именно на пожилых жителей Москвы.

В Москве среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, возросла доля пожилых людей. Об этом 26 марта сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

Подробности в материале: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек

В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 марта.

Подробности в материале: Депутат Госдумы: Россия не виновата в отставании Европы по вакцинации

Россия не намерена вступать в некую «мировую войну» из-за вакцины, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон . Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В Ростовской области за истекшие сутки прививку от COVID-19 получили 2,6 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 марта.

Подробности в материале: За сутки в Чувашии выявлено 48 случаев заражения коронавирусом

В Чувашии вылечились от COVID-19 ещё 44 человека, также зарегистрированы новые летальные исходы.

В Чувашии в марте из стационара городского клинического центра Чебоксар выписан 69-летний пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, осложненную тяжелой двусторонней пневмонией. У него было поражено 35% лёгких, состояние отягощали ишемическая болезнь сердца, гипертония, цереброваскулярная болезнь. Мужчину перевели на ИВЛ, через двое суток его состояние стабилизировалось. В настоящее время он переведен на амбулаторное лечение.

В Челябинскую область поступило ещё 17 600 доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Саратовский аэропорт «Гагарин» с 1 апреля готов к возобновлению международных рейсов. Из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение из аэропорта остановилось еще весной 2020 года.

Читайте также: Песков рассказал об отсутствии побочных реакций у Путина после вакцины

«Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин после проведённой несколько дней назад вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

«Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», — заявила она.

Исследования популяционного иммунитета к коронавирусу показывают, что в Москве антитела G на данный имеют около 43−44% жителей. Об этом 26 марта сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

«Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», — сказал Песков.

Дочери президента РФ Владимира Путина привились раньше, чем сам российский лидер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — сказал Песков.

В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Китай и Россия ведут с помощью вакцин «новую войну мирового типа». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Подробности в материале: В Хакасии от коронавируса привиты более 20 тыс. человек

По состоянию на 26 марта в Хакасии прививки от COVID-19 сделали 20 252 человека. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

В первом привиться можно будет с 10:00 до 16:00 по местному времени, а во втором — с 12:00 до 16:00. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В двух торговых комплексах Челябинска 27 марта будут прививать от COVID-19. Это торговый город «Алмаз» и ТРК «Космос», сообщает региональный минздрав.

Об этом: На Среднем Урале зарегистрировали ещё 133 случая заражения коронавирусом

Для сравнения, 25 марта 2021 года в регионе зафиксировали коронавирус у 137 человек, а 24 марта — у 140. В области с начала пандемии зарегистрировано 81 827 случаев заражения.

В Свердловской области выявлено ещё 133 носителя вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Подробности в материале: Ростовский губернатор: поблемы с получением второй дозы вакцины нет

В ближайшее время поставки вакцины против коронавирусной инфекции станут более регулярными. При этом проблемы с получением второго компонента препарата в регионе нет. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев .

Сообщается, что всего по области было выявлено 54 736 случаев заражения коронавирусом.

198 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Заявления, подобные тому, которое сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон об отсутствии необходимости в централизованных закупках Евросоюзом российского препарата «Спутник V», говорят о политиированном подходе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также: В Волгоградской области коронавирусом заразились свыше 53 тысяч жителей

120 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 26 марта — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии инфекцию подтвердили у 53 тысяч жителей. После лечения выписаны ещё 110 человек, скончались от осложнений пять женщин и один мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Губернатор ростовской области Василий Голубев в телеэфире не только в очередной раз назвал условия для смягчения коронавирусных ограничений, но и примерные сроки выхода из пандемии.

В Пензенской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 26 марта, прошли 43 906 человек. Полностью закончили вакцинацию более 36,2 тыс. жителей. Всего с момента старта прививочной кампании от COVID-19 в Пензенскую область поступило 52 332 дозы вакцины, очередная партия пополнила общее количество 6,4 тыс. доз.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе в связи с пандемией коронавируса режим ограничений до 30 апреля включительно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил работу донского правительства в период пандемии. Глава региона поставил хорошую оценку всем органам исполнительной власти, отметив, что без изъянов не обошлось.

Читайте также: В Новосибирской области жертвами коронавируса стали ещё семеро пациентов

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 59 лет, 64 года, 75 лет, 92 года и женщины в возрасте 71 год, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1598 человек. В отделениях реанимации находятся 77 человек.

В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 26 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 101 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 93 случая.

Читайте подробнее: В Забайкалье отменён карантин для ночных клубов и танцплощадок

«Наша работа по поэтапному снятию запретов продолжается и она эффективна. Спасибо бизнесменам за соблюдение всех правил безопасности. Замечу, что в регионе продолжает действовать масочный режим», — пояснил зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев .

В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, решили пойти на карантинные послабления. Как сообщает 26 марта пресс-служба правительства региона, отныне разрешается работа танцплощадок и ночных клубов. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов .

Подробности в материале: Мэрия Владимира запуталась в подсчёте привитых от коронавируса

В городе Владимире по состоянию на 26 марта прививку от коронавируса сделали 13 тыс. 590 человек, хотя данные от 22 марта гласили, что привились более 22 тысяч человек. Портал « ПроВладимир » выяснил, что в пресс-службе мэрии до конца марта подсчёт числа сделанных прививок в пресс-службе вели неправильно.

Об этом: В Тюменской области продлены антиковидные ограничения

А именно, продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также требования соблюдения санитарной дистанции.

В Тюменской области продлены до 25 апреля все действующие ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 65 человек

В Тюменской области за сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 68 случаев.

В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрирован в Кургане, сообщает 26 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 43 случая.

В Свердловской области выписали уже 75 102 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Москва и в целом Россия стали бенефициарами в вынужденной гонке вакцин. Сегодня на российские разработки более 50 стран мира возлагает большие надежды, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», — сказал Гинцбург.

Случаи заражения коронавирусом у лиц, привившихся обоими дозами вакцины «Спутник V», единичны. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург .

Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 66 носителей коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 26 марта. Днём ранее, 25 марта, в регионе было зарегистрировано 64 случая. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 тыс. 35 человек.

Об этом: В Астраханской области выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом

В Астраханской области 26 марта подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 432 положительных результата исследования.

В Астраханской области по состоянию на 26 марта подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 653 человека.

В Астраханской области к 26 марта вакцинированы от коронавирусной инфекции 37 тысяч 990 человек. Оба этапа иммунизации прошел 28 тыс. 961 человек.

Об этом: В Курской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом

В Курской области 26 марта зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе был выявлен 33 тыс. 541 заражённый коронавирусом.

В Курской области по состоянию на 26 марта зарегистрировано 547 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены пять смертей.

87 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 26 марта, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 138 пациентов, зарегистрированы четыре летальных исхода. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 1134 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

На Ямале за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Из них два случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 26 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 24 случая.

И рассказал про своего очень хорошего знакомого в Латвии, который не смог справиться с ковидом:"Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Он не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе».

Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» 26 февраля затронул тему борьбы с пандемией, сравнив результаты с другими странами, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения.

Подробности в материале: В Удмуртию поступила ещё одна партия вакцины от коронавируса

В Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса в объеме 8,7 тыс. доз. Ожидается, что в воскресенье, 28 марта, в регион поступит еще 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V». На следующей неделе планируется получить еще 8 тыс. доз препарата для вакцинирования жителей Удмуртии.

«С 27 марта в Тульской области стартует акция, благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на Госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи», — сообщили в пресс-службе.

Бесплатно посещать матчи тульского футбольного клуба «Арсенал» смогут зрители с прививками от коронавируса, сообщили 26 марта в пресс-службе клуба.

Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 89 новых носителей коронавируса

В Липецкой области 26 марта подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 173 положительных результата исследований.

Россия сталкивается с кампанией по очернению своих вакцин, но ни с кем не «воюет» — МИД РФ.

В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 510 человек.

Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 72 носителя коронавируса

Во Владимирской области 26 марта подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области был зарегистрирован 29 тыс. 641 носитель вируса.

Подробности в материале: Во Владимирской области скончались ещё два пациента с COVID-19

Во Владимирской области по состоянию на 26 марта зарегистрировано 990 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены две смерти.

В Тамбовской области 26 марта подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 953 носителя вируса.

В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 398 человек.

Очередная партия вакцины от COVID-19 поступила в Белгородскую область 26 марта, сообщил на оперативном брифинге начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Её хватит, чтобы привить 7,3 тысячи человек.

Об этом: В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 12 апреля, сообщили 26 марта в пресс-службе администрации региона. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев .

18:04 26.03.2021

Много обещаний с 1 апреля. Могут появиться прямые рейсы в Германию, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэлу и на Шри-Ланку, сообщает Ozon Travel. В Германию и Таджикистан туристам пока нельзя. В Сирию попасть сложно. С остальными странами такие дела:

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Увеличится число рейсов на Кубу, вБелоруссию,Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ.

18:04 26.03.2021 В Санкт-Петербургский городской суд поступило административное исковое заявление профессионального союза «Отечество» к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с требованием частичной отмены главного «антиковидного» постановления городского правительства от 13 марта 2020 года №121, в соответствии с которым, с учётом многочисленных изменений, до сих пор определяется порядок жизни города и горожан в условиях коронавируса. Профсоюз требует отменить норму об обязательных масках и перчатках. Об этом: Профсоюз в суде требует отменить постановление Беглова о масках и перчатках

18:05 26.03.2021 Также обещают с 1 апреля запустить авиарейсы за границу из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

18:07 26.03.2021 Люди в масках [© ИА REGNUM]

18:34 26.03.2021 Целевая группа Всемирной метеорологической организации выпустила свой первый доклад о метеорологических факторах и факторах качества воздуха, влияющих на пандемию COVID‑19. В нем содержится предостережение о том, что погодные и климатические условия, в том числе повышение температуры весной в Северном полушарии, не должны служить поводом для ослабления мер по остановке распространения вируса. По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID‑19 в 2020 году и в начале 2021 года, судя по всему, была обусловлена в первую очередь правительственными мерами, такими как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым движущим факторам относятся изменения в поведении и демографических характеристиках пострадавшего населения, а в последнее время — мутации вируса.

18:57 26.03.2021 Каждый третий россиянин ходил в театр до введения режима самоизоляции минимум раз в год (34%), сообщает ВЦИОМ. После снятия ограничений и отмены режима самоизоляции успели побывать в театре уже 10% наших сограждан. Это те, кто ходил в театр и до самоизоляции, чаще респонденты в возрасте 18−34 лет. Топ-3 любимых постановок россиян за последние два-три года: ▫️ «Щелкунчик» (3%); ▫️ «Лебединое озеро» (2%); ▫️ «Мастер и Маргарита» (2%). Любимый театр россиян — Большой театр (9%). Также в тройку лидеров вошли Мариинский театр и МХАТ им. Горького.

18:57 26.03.2021 Антисептик у койки в больничной палате. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:23 26.03.2021 Мемориальную доску в честь военного летчика Сергея Палагина установили на фасаде дома, где он жил, в Краснодаре. «Ему было всего 52, он прошел несколько войн, участвовал в антитеррористических операциях, несколько раз смотрел смерти в глаза и уходил от нее. Но не смог справиться с коронавирусом», — сказала в ходе церемонии открытия председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

19:25 26.03.2021 Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считали невероятным создание вакцины от коронавируса по той технологии, которую применили разработчики российской вакцины «Ковивак». Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на технофоруме «От винта!» 26 марта. Он отметил, что год назад, когда обсуждалась возможность создания вакцины с руководителем Центра Чумакова, он выразил сомнение в возможности реализации этого проекта. Однако пошел на риск и дал группе молодых людей осуществить этот проект, который в итоге состоялся. «И сейчас Россия имеет третью вакцину от коронавируса, что само по себе беспрецедентно, и эта вакцина спасет миллионы людей», — цитирует ТАСС Медведева.

19:45 26.03.2021 Некоторые ограничения из-за пандемии, в том числе для путешествующих, останутся в ближайшие один-два года. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

19:49 26.03.2021 Замерший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни. Туроператоры сообщают о заездах немногочисленных туристических групп из Египта, ОАЭ, отмечают бронирования из Индии, сообщает АТОР. Так, в компании «Тари тур«встречают группу туристов из Египта уже в эту субботу, 27 марта. «Приедет небольшая группа из 12 человек. Туристы из Египта поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем переезд в Санкт-Петербург», — рассказал управляющий директор туроператора компании Игорь Кузьмин. По его словам, в начале апреля компания также ожидает заезд группы из Индии. Однако пока неясно, сможет ли состояться эта поездка. Недавно стало известно, что Индия продлила до 30 апреля запрет на международные рейсы. Тем не менее, как сообщают туроператоры, туристы из Индии сейчас могут получить российскую визу.

20:08 26.03.2021 Все тесты на коронавирус футболистов и тренерского штаба сборной России перед матчем квалификации чемпионата мира со словенцами показали отрицательный результат. Матч сборных России и Словении пройдет 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках второго тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022.

20:08 26.03.2021 Анализы. (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Д. Гришкин

21:08 26.03.2021 В России 10 площадок занимается масштабированием производства вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 25 марта заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

21:18 26.03.2021 Ростов-на-Дону получил партию вакцины против коронавирусной инфекции в объёме 10,6 тыс. доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 26 марта. Читайте подробнее: Ростов-на-Дону получил 10,6 тыс. доз вакцины от коронавируса

21:28 26.03.2021 В Петербург в пятницу, 26 марта, поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 9000 комплектов. Уже началась развозка препарата по пунктам вакцинации, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19. Там вновь подчеркивают, что только вакцинация населения может предотвратить третью волну эпидемии. Подробности в материале: Петербург получил еще 9 тыс. доз вакцины «Спутник V» Вакцина от коронавируса ''Спутник V'' Дарья Драй © ИА REGNUM

21:52 26.03.2021 В ожидании вакцинации. (сс) Е. Самарин. Mos.ru

22:42 26.03.2021 Объем мер стимулирования экономики Нижегородской области в 2020 году составил более 77 млрд рублей, из которых 33,1 млрд рублей — безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям и гражданам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам встречи главы области Глеба Никитина с заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым.

22:51 26.03.2021 В маске [© ИА REGNUM]

07:48 27.03.2021 Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России, заявил 26 марта заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Эксперт подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. «В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — сказал Горелов, слова которого цитирует ТАСС. Читайте подробнее: Ученый заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в России

08:21 27.03.2021 Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Александр Горелов считает, что в России идет спад заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Но, несмотря на это, ограничительные меры, введенные в период пандемии, надо соблюдать. Читайте также: Эксперт Роспотребнадзора: уровень заражения SARS-CoV-2 в РФ снижается

08:43 27.03.2021 В Хакасии за сутки выявили 21 новый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 790. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба правительства Хакасии. Об этом: В Хакасии за сутки коронавирусом заразился 21 человек

09:10 27.03.2021 В Иркутской области за прошедшие сутки выявили 174 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 61 078 человек. Об этом 27 марта сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Приангарье за сутки умерли восемь пациентов с COVID-19

09:41 27.03.2021 Письмо президента Молдавии Майи Санду главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V» вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 марта в социальной сети Facebook. Читайте также: «Извиниться сперва не желает?» — Санду попросила у Путина «Спутник V»

10:55 27.03.2021 В Югре за сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 81 случай. Подробности в материале: В Югре за сутки COVID-19 выявлен у 79 человек

11:02 27.03.2021 Ещё 24 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 27 марта. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: В Калмыкии обнаружили ещё 24 носителя коронавируса

11:05 27.03.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди ковид-пациентов, сообщает региональный оперштаб 27 марта. Подробности в материале: В Калмыкии скончался ещё один пациент с коронавирусом

11:32 27.03.2021 В Ростовской области за последние сутки выявили 244 носителя коронавируса, что на два случая заражения больше, чем днём ранее. Подробности в материале: Ещё 244 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

11:42 27.03.2021 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8885 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является наименьшим числом с 29 сентября прошлого года (8481). Об этом 27 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 8885 новых носителей коронавируса

11:46 27.03.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 марта. Об этом: В Ростовской области за сутки скончались 24 ковид-пациента

11:55 27.03.2021 В Республике Крым подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, данные за минувшие сутки опубликовал 27 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 26 марта, было зарегистрировано 60 новых случаев. Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявили 65 новых носителей коронавируса

12:01 27.03.2021 В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 марта в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем было подтверждено накануне, 26 марта. Об этом: В Краснодарском крае COVID-19 подтвердили почти у 42 тыс. человек

12:08 27.03.2021 В Воронежской области зафиксирован незначительный прирост новых пациентов с коронавирусом. На 27 марта сообщается о 212 случаях заражения, подтверждённых за сутки, тогда как 26 марта сообщалось о 209 носителях. Данные статистики опубликованы 27 марта региональным оперативным штабом. Подробности в материале: В Воронежской области скончались ещё 18 пациентов с COVID-19

15:43 27.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 27 марта. Днём ранее, 26 марта, в регионе было зарегистрировано 66 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 097 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 62 носителя коронавируса

15:54 27.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них 21 зарегистрирован в Кургане, сообщает 27 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 42 случая. Подробности в материале: В Курганской области коронавирус за сутки выявили у 42 человек

16:50 27.03.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 63 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 65 случаев. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

17:23 27.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 27 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 25 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 24 носителя коронавируса

20:45 27.03.2021 В Челябинской области за 26 марта было выявлено 135 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 56 116 заразившихся. Выздоровели 49 746. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили уже более 56 тыс. носителей коронавируса

21:16 27.03.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин перед сном, после того как прошел вакцинацию от COVID-19, положил рядом с собой градусник. Об этом сообщил глава государства в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». По словам главы государства, на тумбочку у кровати он положил «на всякий случай» градусник, когда ложился спать. Читайте подробнее: Путин «на всякий случай» приготовил градусник после прививки от COVID-19

22:36 27.03.2021 Вакцина «Спутник V». Дарья Драй © ИА REGNUM

23:14 27.03.2021 В Санкт-Петербурге общее количество активно больных COVID-19 за неделю снизилось на 5,16%. Снизилось на 7,73% число госпитализаций взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него. В то же время в субботу, 27 марта, более чем на 38% увеличилось число обращений к медикам со стороны пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, по сравнению с предыдущей субботой, 20 марта. Подробности в материале: Количество больных ковидом в Петербурге за неделю снизилось на 5%

11:36 28.03.2021 В Воронежской области подтвердилось 209 новых случаев заражения коронавирусом, статистику за сутки опубликовал 28 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 27 марта, было зафиксировано 212 новых случаев заражения. Читайте также: В Воронежской области за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

11:39 28.03.2021 В Ростовской области за последние сутки выявили 243 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: Число заражённых коронавирусом в Ростовской области превысило 80 тысяч

11:49 28.03.2021 В Краснодарском крае подтверждено 113 новых случаев заражения коронавирусом, данные опубликовал 28 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 27 марта, сообщалось о 114 новых носителях. Об этом: В Краснодарском крае выявили 113 новых носителей коронавируса

11:49 28.03.2021 В Ростовской области за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 марта. Об этом: Ещё 13 жителей Ростовской области умерли от COVID-19

11:50 28.03.2021 Ещё 93 носителя коронавируса выявлены в Брянской области 28 марта — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1441 тест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили 93 новых носителя коронавируса

11:50 28.03.2021 В Белгородской области 28 марта подтверждены 88 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки, общее количество заражений превысило 34 тысячи. Выписаны 98 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода. Читайте также: В Белгородской области коронавирус подтверждён у 34 тысяч жителей

11:51 28.03.2021 55 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 28 марта — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 60 пациентов, скончались два человека. Подробности в материале: В Рязанской области за сутки выявили 55 носителей коронавируса

11:52 28.03.2021 В Волгоградской области 28 марта подтверждены 122 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 114 пациентов, скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативным штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 122 случая заражения коронавирусом

11:56 28.03.2021 В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 28 марта. Накануне, 27 марта, число новых носителей составило 65 человек. Читайте также: В Крыму за сутки выявили 68 новых носителей коронавируса

11:56 28.03.2021 В Челябинской области число больных COVID-19 граждан составляет 3965. Это самый низкий показатель с 23 октября 2020 года, когда их было 3969. За 27 марта в регионе выявили ещё 134 заразившихся коронавирусом. С начала пандемии подтверждено 56 250 случаев. Читайте подробнее: Число больных COVID-19 челябинцев опустилось ниже 4 тыс

12:31 28.03.2021 В Свердловской области за 27 марта зарегистрировали ещё 139 случаев COVID-19. Эти данные приводит среднеуральский оперштаб. В Екатеринбурге выявлен 51 новый случай. Также они есть в Алапаевске, Берёзовском, Богдановиче, Дегтярске, Ивделе, Кушве, Краснотурьинске, Невьянске, Нижнем Тагиле и многих других муниципалитетах. Об этом: В Свердловской области выявили уже более 82 тыс. ковид-пациентов

12:52 28.03.2021 В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 9088 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 9 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

13:09 28.03.2021 За последние сутки в Мурманской области скончались три пациента с COVID-19, всего с начала пандемии — 1070. Подробности в материале: В Мурманской области COVID-19 унёс 1070 жизней

13:48 28.03.2021 В Курской области 28 марта зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Курской области выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом

13:51 28.03.2021 В Липецкой области 28 марта подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 348 положительных результатов исследований. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 88 новых носителей коронавируса

13:57 28.03.2021 Во Владимирской области 28 марта подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 780 носителей вируса. За последние сутки подтверждено три летальных случая. Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 69 носителей коронавируса

14:00 28.03.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 28 марта. Об этом: Ещё 23 жителя Калмыкии заразились коронавирусом

14:00 28.03.2021 В Тамбовской области 28 марта подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 138 носителей вируса. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 92 новых носителя коронавируса

14:04 28.03.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 28 марта. Читайте подробнее: Ещё один житель Калмыкии скончался от COVID-19

14:09 28.03.2021 В Астраханской области 28 марта подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 569 положительных результатов исследования. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

14:37 28.03.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что те ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса в 2020 году, будут отменяться, как только будет достигнут популяционный иммунитет. Читайте также: Путин: ограничения отменят с достижением популяционного иммунитета

15:04 28.03.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у него почти не было побочных эффектов при вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Подробности в материале: Путин рассказал о своих ощущениях после вакцинации от коронавируса

15:15 28.03.2021 Ситуация с пандемией должна была объединить мир, но этого не произошло по вине США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин: ситуация с пандемией не объединила мир по вине США

15:30 28.03.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 сейчас является совершенно необходимым делом. Читайте подробнее: Путин: вакцинация от коронавируса — необходимое дело

16:05 28.03.2021 Ограничения в связи с пандемией коронавируса можно будет отменить, когда в России появится популяционный иммунитет, — вероятно, к концу лета. Об этом 28 марта заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». Читайте также: Путин назвал сроки отмены коронавирусных ограничений

16:08 28.03.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что российские вакцины от коронавируса являются самыми лучшими в мире по все основным трем показателям. Читайте также: Путин: российские вакцины от коронавируса — лучшие в мире

16:09 28.03.2021 Президент Владимир Путин не стал делать прививку от COVID-19 публично, поскольку не хотел «обезьянничать». Об этом глава государства заявил в программе «Москва. Кремль. Путин». Подробности в материале: Путин объяснил отказ прививаться от COVID-19 публично

16:20 28.03.2021 В Югре за сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 79 случаев. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 76 человек

16:46 28.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 28 марта. Днём ранее, 27 марта, в регионе было зарегистрировано 62 случая. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 162 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявили 65 носителей коронавируса

17:24 28.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом. Из них 22 зарегистрированы в Кургане, сообщает 28 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 42 случая. Об этом: В Курганской области за сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом

17:33 28.03.2021 Все три российские вакцины от COVID-19 не имеют серьёзных побочных эффектов, заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у российских вакцин

17:49 28.03.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел «обезьянничать», делая прививку от COVID-19 на камеру. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Подробности в материале: Путин объяснил отказ от публичной вакцинации нежеланием «обезьянничать»

19:48 28.03.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 63 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составил также 63 случая. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявили 63 носителя коронавируса

20:29 28.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 28 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 24 случая. Читайте подробнее: На Ямале за сутки COVID-19 выявили у 23 человек

21:25 28.03.2021 Парламентом Югры одобрен законопроект о выплате единовременного пособия в случае заражения медработника коронавирусной инфекцией, в размере пятикратной величины прожиточного минимума. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Алексея Добровольского. Подробности в материале: Более 3 тыс. медиков Югры получат внушительную выплату за заражение

22:55 28.03.2021 В Петербурге постепенно улучшаются все эпидемические показатели, характеризующие распространение коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье, 28 марта, Межведомственный городской координационный совет по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Петербурге снизились все показатели распространения COVID-19

23:04 28.03.2021 Несколько сотрудников центра им. Гамалеи ревакцинировались вакциной «Спутник V», иммунные ответы у них хорошие. Об этом заявил замдиректора Центра по научной работе Денис Логунов. Об этом: В центре Гамалеи рассказали о ревакцинации сотрудников «Спутником V»

05:45 29.03.2021 За выходные (27−28 марта) в Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Хакасии скончались уже более 500 пациентов с COVID-19

06:36 29.03.2021 События на рынке вакцин можно сравнить с войной, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, он, в частности, отметил: «Трудно сказать, что имел в виду Макрон. Иногда, чтобы подчеркнуть острое соперничество в торговле между промышленными гигантами, этот процесс действительно именуют войной. Например, в конце ХХ столетия противостояние американских и японских автомобилестроительных компаний достигло такой степени, что его стали именовать «автомобильными войнами». Нечто подобное происходит и на рынке вакцин. В ход идут соображения геополитики и использование недобросовестной конкуренции. Общественное мнение в отношении вакцин формируется и изменяется благодаря тщательно продуманным информационным вбросам. Россия, как мы помним, изначально находилась в позиции аутсайдера, а ее продукт казался, благодаря освещению в мировых СМИ, наименее ценным…». Читайте также: Врач пояснил, почему Макрон назвал Россию участником войны вакцин

06:52 29.03.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 29 марта 2021 года, на протяжении недели число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 варьировалась от 55 до 70 в сутки и составляет сейчас 40 996 человек, причём 168 из них обнаружили за выходные дни (27−28 марта 2021 года). Вместе с тем 39 406 пациентов (+155 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 796 человек (+2 пациента за выходные дни). Об этом: В Забайкалье обстановку с распространением коронавируса назвали стабильной

06:52 29.03.2021 Люди в масках [© ИА REGNUM].

07:01 29.03.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2672 человека, причём 36 из них добавили в сводку за выходные дни (27−28 марта 2021 года). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 397 человек, +87 за выходные дни) и ОРВИ (26 821 человек, +206 за выходные дни). Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 36 человек

07:27 29.03.2021 По состоянию на 29 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 826 человек, в том числе за прошедшие сутки в республике подтверждено 17 случаев заражения. Читайте также: В Хакасии выявлено уже почти 22 тысячи носителей коронавируса

07:29 29.03.2021 В торговых комплексах Челябинска прививки от COVID-19 смогли поставить ещё 365 человек. Об этом сообщает региональный минздрав. Вакцинация проходила в двух ТРК. По данным минздрава, в течение всего дня посетители торговых точек были активны. Читайте подробнее: В торговых центрах Челябинска от COVID-19 привили ещё 365 человек

07:53 29.03.2021 Первый случай заражения коронавирусом в Приамурье был зарегистрирован ровно год назад — 29 марта 2020 года стало известно о первой заболевшей жительнице области. За год в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 830 жителей. Читайте подробнее: Почти 22 тыс. жителей Приамурья за год переболели COVID-19

08:00 29.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2102 человек, причём 23 из них погибли только за выходные дни (27−28 марта 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 29 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 61 413 человек (+509 за выходные дни). Госпитализированы 1557 пациентов (+56 за выходные дни). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 23 человека

08:00 29.03.2021 Рамзан Кадыров посещает больницу в Грозном chechnya.gov.ru.

08:02 29.03.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавируса достигло 35 953. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 56 новых носителей. Читайте также: В Бурятии за сутки выявили 56 новых носителей коронавируса

08:11 29.03.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 29 марта от коронавируса прививается 83 336 человек (+1092 за выходные дни 27−28 марта 2021 года). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 20 799 человек получили первую прививку и 62 537 человек полностью привиты (+2678 за выходные дни). Об этом: На Алтае за выходные от COVID-19 привили более 1000 человек

08:13 29.03.2021 В Бурятии режим ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса продлён до 30 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперативного штаба 26 марта. Об этом: Ковидные ограничения в Бурятии продлили ещё на месяц

08:21 29.03.2021 В Тюменскую область поступило ещё 15 600 доз вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Об этом сообщает региональный оперативный штаб. На сегодня общее число поступившей в регион вакцины от коронавируса составляет 70 742 дозы. Вакцинировано 54 338 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 45 324 тюменца. В листе ожидания находятся 29 920 жителей региона, записаны на вакцинацию 6 879 человек. Читайте также: В Тюменской области число поступившей вакцины «Спутник V» превысило 70 тыс

08:23 29.03.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 29 марта выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 83 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 594 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом

08:29 29.03.2021 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека. Накануне также было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 380 человек. Читайте подробнее: За сутки трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19

08:30 29.03.2021 В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в регионе достигло 610. Читайте также: В Кузбассе за сутки скончались три пациента с COVID-19

08:31 29.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 29 марта провели 963 224 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3163 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3429 исследований. Читайте также: В Удмуртии провели более 963 тыс. тестов на коронавирус

08:35 29.03.2021 Вакцина «Спутник V». volgazdrav.ru.

08:38 29.03.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 марта прививку от коронавируса сделали 42 475 человек. Второй компонент препарата получил 30 331 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: В Удмуртии больше 30 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса

08:39 29.03.2021 Всем прилетевшим из Турции будут предлагать сделать тест на коронавирус прямо в аэропорту Иркутска. Раньше им необходимо было сдавать анализы в течение трех дней самостоятельно.

08:48 29.03.2021 Ограничения, которые действуют в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже менее чем через полгода. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин не исключил снятие ограничений из-за COVID-19 к концу лета

08:49 29.03.2021 По состоянию на утро 29 марта в Хакасии первую дозу вакцины от COVID-19 получили 20 830 человек, привился полностью, получив обе дозы вакцины, 16 351 человек. Читайте подробнее: В Хакасии двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились тысячи человек

08:59 29.03.2021 В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 29 марта, стали 522 человека. За сутки скончались еще три пациента — мужчины 1947 и 1965 годов рождения, а также 68-летняя женщина. Об этом: В Пензенской области COVID-19 унёс жизни 522 человек

09:00 29.03.2021 В Саратовской области по состоянию на 29 марта общее число заболевших COVID-19 достигло 54 478 человек, за сутки выявлены 156 новых случаев заражения. Накануне заболели 154 человека. Выздоровели с начала пандемии 49 164 пациента, или 90,2%, за сутки — 163 человека. Всего скончались 798 саратовцев. Подробности в материале: За сутки в Саратовской области носителями коронавируса стали 156 человек

09:12 29.03.2021 В самое отдаленное село Магаданской области Ямск 29 марта доставили вакцину «Спутника V» — здесь ещё не проводилась иммунизация, так как добраться до населённого пунта можно только на вертолёте. Читайте также: На Колыме в труднодоступное село впервые завезли вакцину от коронавируса