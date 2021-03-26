Тюмень, , 12:14 — REGNUM Тюменский районный суд вынес приговор инспектору дорожно-патрульной службы, получившего взятку в размере 100 тысяч рублей вместе с сослуживцами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, 16 июня 2020 года трое инспекторов ДПС работали на Ялуторовском тракте. Среди ночи они остановили автомобиль Lexus RX350. В салоне машины находились три человека, в том числе на пассажирском месте была и владелица авто.

Проверяя документы, один из инспекторов ДПС усомнился в подлинности прав, предложив водителю пройти с ним на пост для проверки автомобиля и документов. Инспектор сообщил, что можно решить вопросы до передачи документов в отдел полиции. Водитель предложил ему взятку в полторы тысячи рублей. Инспектора данная сумма не устроила, и он провёл вместе с коллегами, в том числе и с обвиняемым, досмотр автомобиля Lexus. В сумке водителя были найдены свёртки, предположительно с растительными наркотиками.

Водитель тогда увеличил сумму взятки до 40 тысяч рублей. В торг включилась и владелица автомобиля, предложив 100 тысяч рублей. Обвиняемый проследовал с женщиной до банкомата. Инспекторы, после получения денег, уничтожили протоколы осмотра и отпустили задержанных.

Спустя время наряд ДПС был задержан. Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей.