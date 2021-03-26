Москва, , 12:13 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Архангельске нескольких человек из числа руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и налоговых махинациях, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемыми была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен ущерб в размере не менее 350 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

В результате преступных действий кредиторская задолженность организации была увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность по налогам и страховым взносам в сумме более 140 млн рублей. Кроме того, следствие полагает, что задержанные предприняли меры по доведению АО «Архоблэнерго» до банкротства с целью монополизации топливно-энергетического рынка в регионе.

На рабочих местах и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты документы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Москве была задержана гендиректор ПАО «ТГК-2» Надежда Пинигина. Суд арестовал ее до 17 апреля.