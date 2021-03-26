Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM Вакцинация населения против коронавируса в Нур-Султане начнется во второй половине апреля 2021 года. Об этом 26 марта сказал глава управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

По его словам, до конца года планируется привить 60% населения города, или 647 тыс. жителей Нур-Султана. Для охвата населения прививочные пункты планируется открыть в общественных местах и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация против коронавируса в Казахстане началась с 1 февраля. Первыми прививку получили работники здравоохранения, с 1 марта вакцину получают сотрудники правоохранительных органов и учителя.

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