Самара, , 12:19 — REGNUM Число экипажей ГИБДД увеличат на дорогах Самарской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что по поручению главы региона Дмитрия Азарова для уменьшения числа ДТП дежурство на дорогах будет нести весь личный состав областного ГИБДД.

Отмечается, что, хотя в регионе число ДТП фиксируется на уровне прошлых лет, регистрируются аварии с массовой гибелью людей.

«По указанию начальника областного главка Александра Винникова в ежедневном режиме будет увеличена плотность нарядов ГИБДД за счет тех сотрудников, в чьи прямые обязанности не входит патрулирование дорог», — сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, с пятницы по понедельник еженедельно в регионе будут проходить спецрейды, во время которых будут выявляться грубые нарушения правил дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.