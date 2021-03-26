Самара, 26 марта 2021, 12:19 — REGNUM Число экипажей ГИБДД увеличат на дорогах Самарской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что по поручению главы региона Дмитрия Азарова для уменьшения числа ДТП дежурство на дорогах будет нести весь личный состав областного ГИБДД.
Отмечается, что, хотя в регионе число ДТП фиксируется на уровне прошлых лет, регистрируются аварии с массовой гибелью людей.
Помимо этого, с пятницы по понедельник еженедельно в регионе будут проходить спецрейды, во время которых будут выявляться грубые нарушения правил дорожного движения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.