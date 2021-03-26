Аддис-Абеба, 26 марта 2021, 12:12 — REGNUM Эритрея согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, который стал свидетелем массовых зверств против гражданского населения во время многомесячного конфликта. Об этом 26 марта заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, сообщает Al Jazeera.
Читайте также: Правозащитники обвинили военных Эритреи в массовом убийстве в Тыграе
Глава правительства Эфиопии отметил, что национальные силы обороны страны «незамедлительно возьмут на себя охрану приграничных районов».
Ранее по теме: Неожиданный конец противостояния Эфиопии и Эритреи удивил политологов
Издание отмечает, что это заявление было сделано после интенсивного давления со стороны Соединённых Штатов и других стран с целью урегулирования кризиса в Тиграе.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Эритреи обвинили правозащитников в клеветнической кампании