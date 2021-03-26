Аддис-Абеба, , 12:12 — REGNUM Эритрея согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, который стал свидетелем массовых зверств против гражданского населения во время многомесячного конфликта. Об этом 26 марта заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, сообщает Al Jazeera.

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«В ходе наших переговоров с президентом Исайасом Афеворки 26 марта 2021 года во время моего визита в Асмэру правительство Эритреи согласилось вывести свои войска с эфиопской границы», — говорится в заявлении Абия, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

Глава правительства Эфиопии отметил, что национальные силы обороны страны «незамедлительно возьмут на себя охрану приграничных районов».

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Издание отмечает, что это заявление было сделано после интенсивного давления со стороны Соединённых Штатов и других стран с целью урегулирования кризиса в Тиграе.

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