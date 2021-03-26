Джакарта, , 12:12 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр обороны страны Прабово Субианто посетят Токио (Япония) 28−30 марта 2021 года, сообщает Kompas.

«Основная повестка дня визита в Токио — проведение встречи в формате 2 + 2 между министрами иностранных дел и министрами обороны двух стран», — говорится в письменном заявлении МИД Индонезии.

Стороны обсудят различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Визит отражает важность стратегического партнерства между Индонезией и Японией, которое продолжает развиваться с 2005 года.

Япония является вторым торговым партнером Индонезии с общим объемом торговли $24,3 млрд. Фактически, экспорт Индонезии в Японию в 2020 году оценивается в $13,6 млрд. Япония также является четвертым по величине инвестором в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Шри-Ланкеприветствовал открытие Парламентской ассоциации дружбы Шри-Ланки и Индонезии, которое ознаменовало укрепление сотрудничества между парламентами двух стран.

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