Москва, , 12:19 — REGNUM Спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» растёт за рубежом. В Москве ожидают регистрации этого препарата во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 марта на брифинге.

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Она отметила, что спрос на «Спутник V» за пределами России весьма высок. Ежедневно поступают новые заявки на вакцину или подтверждения о том, что препарат прошёл необходимые процедуры.

Эту вакцину сертифицировали 57 стран, закупает 21 страна, а некоторые готовы организовать у себя её выпуск. Растёт число положительных откликов о вакцине, в СМИ выходит всё больше объективных материалов о ней.

«Мы ожидаем завершения процедур регистрации «Спутника V» в ВОЗ и Евросоюзе», — сообщила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января заявка на одобрение российской вакцины «Спутник V» была подана в ВОЗ. В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.

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